POZZUOLI– In vista dell’inizio del prossimo campionato di Promozione, dove con ogni probabilità saranno Rione Terra, Puteolana 1909 e Quartograd le squadre flegree presenti ai nastri di partenza, il Rione Terra, targato 2018/19, da poche ore ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Luca Parisio tecnico esordiente della categoria ma con tanta esperienze a livello di settore giovanile.

IL PROFILO– La società del presidente Sergio Di Bonito, che si appresta a disputare il sesto campionato di Promozione, riparte da un allenatore giovane, 39 anni alla sua prima esperienza come capo allenatore di una squadra di Promozione, ma con tanta voglia di fare ed abituato a lavorare e seguire soprattutto i calciatori più giovani come dimostrano i suoi precedenti. Parisio, infatti, vanta importanti esperienze alla guida delle formazioni under 17 e 18 della Frattese (serie D) e a seguire ha raggiunto anche la finale regionale con compagine Juniores del Frattamaggiore Calcio (Eccellenza). All’interno del prestigioso settore giovanile della Casertana (Lega Pro) è stato il tecnico della categoria Giovanissimi. Attualmente ricopre anche l’incarico di osservatore, per la regione Campania, della Rappresentativa Nazionale Dilettanti del tecnico Augusto Gentilini.

LE PRIME PAROLE DEL NUOVO TECNICO: “Sono prontissimo e non vedo l’ora tuffarmi in questa nuova avventura – queste le sue prime parole dopo aver trovato l’accordo – conosco già l’ambiente e la famiglia Rione Terra composta da persone serie e con tanta passione. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha concesso. Accetto questa sfida per me nuova con tanto entusiasmo. La squadra è in fase di allestimento, sarà un mix di giovani e calciatori che hanno già esperienza in queste categorie, ma di concerto con lo staff societario già ci stiamo muovendo in tal senso. Per il 20 agosto, giorno fissato per il raduno, la rosa sarà in gran parte completata. Non vedo l’ora di iniziare“. Sempre nel comunicato, poi, il sodalizio gialloblu ringrazia l’ex tecnico Massimiliano De Girolamo. La società, infine, dando il benvenuto al nuovo mister Luca Parisio, augurandogli buon lavoro, contemporaneamente ringrazia l’ex tecnico Massimiliano De Girolamo per l’abnegazione, la passione e la professionalità con la quale ha lavorato nelle ultime due stagioni sulla panchina del Rione Terra.