POZZUOLI – Il lunghissimo campionato di Eccellenza per la stagione 2017/2018 sta giungendo al rush finale: 28° giornata in trasferta per la Puteolana 1902 che sarà impegnata allo Stadio “San Michele” di Pimonte, contro l’ultima della classe, il Pimonte appunto.

Per il Monte di Procida, trasferitosi al “Tony Chiovato”, per forza maggiore, arriva invece l’Afragolese, la seconda forza di Eccellenza, alle spalle del già promosso Savoia.

Entrambe le gare, in virtù dell’oblligo di contemporaneità delle ultime 3 gare, si disputeranno domenica 8 aprile alle ore 11.

PROMOZIONE – Anche per la Promozione girone B, vige l’obbligo della contemporaneità delle ultime 3 gare di campionato, che si disputeranno per le 3 flegree, oggi sabato 7 aprile alle ore 16. Derby flegreo della 28° giornata di scena tra il Quartograd vs Puteolana 1909, invece al “Conte” per il Rione Terra giunge l’Oratorio Don Guanella Scampia.