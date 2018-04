POZZUOLI- La 30° ed ultima giornata della stagione 2017/2018, termina per l’Eccellenza girone A, con il derby flegreo tra Monte di Procida e Puteolana 1902, che si disputerà allo stadio “Tony Chiovato” di Baia, domani 21 aprile alle ore 16.

PROMOZIONE – Ultima giornata di campionato anche per il girone B di Promozione: derby flegreo di scena allo stadio “Conte” di Pozzuoli, tra Rione Terra vs Puteolana 1909. Il Quartograd chiuderà il suo campionato in casa, allo stadio “Gianrusso”, contro il San Giuseppe. Anche le tre flegree di Promozione, giocheranno domani 21 aprile alle ore 16.