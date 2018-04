POZZUOLI – Il Rione Terra del tecnico Massimiliano De Girolamo prepara l’ultima trasferta del campionato 2017/2018: i puteolani saranno ospiti del San Pietro, la gara si disputerà sabato 14 aprile alle ore 16:00.

Riccio e compagni, sono reduci dalla vittoria all’inglese, contro l’Oratorio Don Guanella, in piena zona play out: anche la gara di sabato prossimo non sarà facile perchè il San Pietro è quartultimo e quindi in una zona di classifica non semplice. Per il Rione Terra questa stagione non può più regalare particolari emozioni, in quanto, la salvezza è archiviata, ma non possono esserci ambizioni play off.