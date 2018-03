POZZUOLI – Anche il campionato di Promozione e la sua lunga stagione 2017/2018 sta giungendo oramai al termine: il Rione Terra dopo la manita inflitta al fanalino di coda Mondo Sport, per la 27° giornata di campionato, sarà impegnato nella trasferta contro il Ponticelli, gara non semplice. Il match andrà di scena domani mercoledì 21 marzo alle ore 15, allo Stadio “Ascarelli” di via Argine.

I puteolani sono fermi a quota 34 punti, con il 10°posto in classifica in solitaria, quindi oramai obiettivi di vertice classifica, sono oramai un sogno lontano.