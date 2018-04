BAIA- Allo stadio “Tony Chiovato” di Baia 28° giornata di campionato per il Monte di Procida che pareggia per 1-1 contro la seconda della classe, l’Afragolese, per 1-1: ottima la prestazione dei ragazzi di Mazziotti, che hanno affrontato a viso aperto la seconda della classe. Una bella gara giocata a ritmi elevati da parte di entrambe le compagini in campo.

IL PRIMO TEMPO- Il primo tempo parte con le squadre che iniziano a costruire giocate interessanti e il Monte di Procida cerca fin da subito di impensierire la porta difesa da Scarano, con le belle giocate di Palma e compagni. La prima frazione di gioco scorre, e al 20’ gli ospiti conquistano un calcio di rigore: sul dischetto va Manzo che realizza il momentaneo vantaggio. Ma i gialloblù non si perdono d’anima ed aumentano la pressione verso l’aria avversaria alla ricerca del pareggio: al 23’ Petrone conquista una bella palla, apre per Palma che chiama in causa Lucignano, che per poco non riesce ad agganciare. Ma il pareggio per i montesi è nell’aria: al 35’ Franco Palma calcia dai 25 metri un’insidiosa palla che si conficca alle spalle di Scarano che nulla può, e pareggio gialloblù.

Il Monte di Procida, poco dopo al 35’, ha l’occasione per il raddoppio ancora con Palma di testa, e al 36’ Scarparo apre per Petrone, che non riesce a capitalizzare a rete.

Da segnalare l’ottimo lavoro svolto anche da Amerigo Romano, Peppe Costagliola, Gianfranco Scarparo che hanno battagliato per tutta la gara. Dopo 2’ di recupero, la prima frazione di gioco termina sull’1-1.

IL SECONDO TEMPO- La ripresa parte con i montesi che cercano il raddoppio: al 6’ super occasione sui piedi di Palma ma la palla va alta, qualche minuto più tardi al 8’, Coppola, autore di un’ottima gara, apre per Lucignano che ha poca fortuna. Al 13’ bella triangolazione tra Palma-Lucignano-Coppola, con quest’ultimo che calcia e la palla va di poco alta. Il match scorre, e al 26’ gli ospiti avanzano e ci prova Del Sorbo e la palla va fuori. Emanuele Carezza al 29’ realizza una supera parata su Pesce che ci prova di testa. Al 31’ risponde il Monte di Procida con Lucignano che apre per Coppola, ma purtroppo il tiro va di poco fuori. Al 37’ l’Afragolese conquista una punizione, sulla battuta Ruscio e blocca sicuro Carezza. La gara continua senza particolari note da segnalare, e dopo 5’di recupero il match si chiude sul 1-1.

Ancora una grande prestazione da parte dei ragazzi del tecnico Marco Mazziotti che restano al 5°posto in classifica a quota 43 punti.

TABELLINO MONTE DI PROCIDA CALCIO VS VIS AFRAGOLESE 1944 1-1

MONTE DI PROCIDA CALCIO: Carezza, Coppola, Esperimento, Costagliola, Punziano, Iannuzzi, Petrone, Romano (43’st Valoroso), Lucignano, Scarparo (27’st De Simone), Palma. A disp. Casolare, Barretta, Petruccio, Salazaro, Di Matteo. All. Mazziotti.

VIS AFRAGOLESE 1944: Scarano, Ciano, Buono, Vitiello (17’st Incoronato), Barbato, Fiorillo, Fammiano, Pesce (30’st Ruscio), Del Sorbo, Manzo (36’st Carfora), Tarascio). A disp. Tessitore, Maiello, Caiazza Noviello. All. Coppola.

ARBITRO: Esposito di Napoli (Minichiello di Ariano Irpino e Roselli di Avellino)

RETI: 22’pt rig. Manzo, 31’pt Palma

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti Romano (M); Ciano, Vitiello, Barbato, Pesce, Manzo, Ruscio (A). Recupero 2’pt, 5’st. Angoli 0-9.