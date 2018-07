POZZUOLI – L’ASD Rione Terra Calcio comunica ufficialmente di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Camillo Portanova. Altro classe 2000 per il sodalizio gialloblù, Portanova arriva a Pozzuoli dopo l’esperienza con l’Ercolanese tra squadra juniores nazionale e serie D. Attaccante, in passato è stato impiegato da mister Parisio, che già lo ha forgiato alla Frattese negli anni addietro, nel ruolo di trequartista. Portanova annovera inoltre trascorsi nel settore giovanile dell’Avellino. Arriva al Rione Terra per ritagliarsi un ruolo da protagonista in squadra e nel campionato di Promozione.