CASAMARCIANO. Vittoria fondamentale in quel di Casamarciano per il Monte di Procida Calcio che batte di misura la Mariglianese: a regalare la vittoria ai gialloblù è stato un gol del giovane attaccante classe ’98, Gennaro Lucignano.

In 7 gare disputate nel girone di ritorno, i ragazzi di Mazziotti hanno raccolto ben 16 punti, risollevando la loro classifica, adesso a quota 31 punti con un settimo posto conquistato in solitaria, una cavalcata davvero vincente.

IL PRIMO TEMPO – Passando alla gara i montesi sono in avanti fin dal 3’con il tandem Lucignano-Petrone, al 5’ è Gianfranco Scarparo a cercare la giocata vincente da fuori area, con poca fortuna. Qualche minuto più tardi al 9’ Gennaro Lucignano diviene autore di uno splendido pallonetto che scavalca il portiere, e sigla il gol del vantaggio.

Al 18’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore Gennaro Pirozzi, anche oggi autore di una buona prestazione, cerca di violare la porta difesa da Sollo, ma il pallone va di poco alto. Il primo tempo scorre al 31’ punizione per i gialloblù, sulla battuta Palma che cerca la porta, e blocca il portiere.

Al 40’ il classe 2000 Petrone cerca l’eurogol dai 20 metri, e la palla va di poco al lato. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-1.

IL SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo il Monte di Procida riparte fin dai primi minuti con la forte volontà di raddoppiare: al 19’ arriva una super occasione proprio per Lucignano per realizzare lo 0-2 e la doppietta giornaliera, l’attaccante montese diviene autore di un meraviglioso tiro a giro, ma gli nega la gioia del gol l’estremo difensore Sollo, che si supera con una grande parata. Al 28’dagli sviluppi di un corner, Di Matteo cerca la giocata vincente. Il match scorre sotto l’incessante pioggia che lo ha accompagnato per tutti i 90’, e al 38’ dalla distanza, Valoroso, subentrato, cerca il gol dalla distanza. Al 44’ anche Costagliola cerca la giocata vincente da fuori area. Dopo 4’ di recupero il match si chiude sullo 0-1.

I montesi sono stati autori di una bella prestazione, contro una squadra che non si è resa mai veramente pericolosa: voto complessivo 7 ai gialloblù che hanno voluto fortemente questa vittoria e che l’hanno conquistata di carattere. Da martedì prossimo testa al match casalingo contro il Pimonte.

TABELLINO MARIGLIANSE CALCIO VS A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO 0-1

MARIGLIANESE CALCIO: Sollo, Monda, Falco (16’st De Stefano), Allegretta (18’st Ingenito), Piccolo, Esposito VK, Raspaolo, Amoroso K, Russo (40’st Casillo), Marulli, Vesce. A disposizione: Cerciello, Del Franco, Santonicola, Gonnella. Allenatore: Alessandro Cagnale.

A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: Carezza, Petrone, Esperimento, Romano (33’st Valoroso), Punziano, Pirozzi VK, Attanasio, De Simone (11’st Costagliola), Lucignano, Scarparo, Palma K (23’st Di Matteo). A disposizione: Casolare, Petruccio, Barretta, Esposito. Allenatore: Marco Mazziotti.

MARCATORE: 9’pt Lucignano.

AMMONITO: Romano.

CALCI D’ANGOLO MARIGLIANESE CALCIO: 6.

CALCI D’ANGOLO A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: 6.

ARBITRO: Andrea Faccini (Parma)

ASSISTENTE N.1: Giuseppe Andrea Palomba (Torre del Greco)

ASSISTENTE N.2: Alessandro Izzo (Torre del Greco)