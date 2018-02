MONTE DI PROCIDA – Dopo la bella vittoria nello scontro diretto salvezza contro il Barano, il Monte di Procida si prepara alla prossima gara valevole per la 22° giornata di campionato: i ragazzi di Marco Mazziotti saranno impegnati nello scontro contro la Mariglianese, altra compagine che lotta per la salvezza. La gara si disputerà allo Stadio Comunale di Casamarciano domenica 18 febbraio alle ore 15: i montesi sono tutti a disposizione, per la prossima partita, che di sicuro sarà una gara interessante, nella quale i gialloblù saranno chiamati a dare il massimo. Bisogna dare continuità al trend più che positivo iniziato nel 2018 con il girone di ritorno: di fatti su 6 gare disputate sono ben 13 i punti conquistati, e tutti con compagini che mirano alla zona play off. La gara contro il Barano, ha messo ancora di più in mostra i frutti del duro lavoro svolto dai ragazzi di Mazziotti, che sono cresciuti in termini di maturità e coscienza di gruppo.