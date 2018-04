MONTE DI PROCIDA – Ultima gara per il campionato di Eccellenza girone A: la 30° giornata sarà caratterizzata dal derby flegreo tra Monte di Procida e Puteolana 1902, che si disputerà sabato 21 aprile alle ore 16:30 allo Stadio “Tony Chiovato” di Baia. Il Monte di Procida vuole chiudere nel miglior modo possibile, una stagione perfetta ed esaltante, che ha regalato tantissime soddisfazioni ai gialloblù.

IL MISTER – Il condottiero, il tecnico Marco Mazziotti, in vista dell’ultima gara di campionato, dichiara: “La stagione 2017/2018 è stata una lunghissima annata costellata da tantissime belle avventure, ma anche da un momento un po’ triste rappresentato dal trasloco forzato dalla nostra “casa”, lo stadio “Vezzuto Marasco”. Ci auguriamo in quest’ultima gara di poter dar l’ennesima soddisfazione ai nostri presidenti, a chi ci segue da sempre, perché è giusto che si chiuda alla grande una stagione che ci ha appassionato un po’ tutti. Il bilancio lo farò alla fine, però già oggi posso dire che questa è stata un’annata da ricordare e che ha lasciato il segno in ognuno di noi. Il campionato è stato in un primo momento difficile ma poi nella seconda parte abbiamo raccolto i grandi sacrifici fatti nel girone di andata: tirando le somme la nostra classifica è frutto di tanto sacrificio, di tanto lavoro, di tanta passione che ognuno di noi ha investito. I miei ragazzi nonostante i propri problemi personali e lavorativi, hanno concentrato tutte le loro energie in questo progetto e questo è stato possibile perchè si è riuscito a creare qualcosa uno spogliatoio compatto, unito e bello. Per me lo spogliatoio gialloblù è uno dei più belli che ho vissuto nella mia vita calcistica. Adesso testa al derby, vogliamo chiudere bene questo campionato”.