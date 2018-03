MONTE DI PROCIDA – Il sogno play off più che mai attivo per il Monte di Procida Calcio, attualmente 6° in classifica con ben 40 punti: numeri davvero importanti per capitan Di Matteo e compagni.

Ai nostri microfoni in esclusiva, parla, il difensore centrale Gennaro Pirozzi, giunto alla compagine flegrea nel corso del mercato di riparazione: “Stiamo facendo davvero qualcosa di straordinario, ci auguriamo di giungere ai play off: ci crediamo adesso più che mai in questo obiettivo, dobbiamo provarci fino alla fine. Per noi raggiungere i play off sarebbe come vincere il campionato. Sabato 17 marzo al “Vezzuto Marasco” arriva la Sessana, sarà una gara importante, noi non sottovalutiamo nessuno, ma affronteremo questo match con la solita grinta e determinazione di sempre. Il Monte di Procida mi ha dato tantissimo perché ho ripreso la mia condizione fisica, dopo un lungo infortunio, e ringrazio di cuore il preparatore atletico il Prof. Giuseppe Cutuolo, il mister Mazziotti, i miei compagni di squadra. Hanno dato più loro a me, che io a loro. I miei ringraziamenti vanno anche alla famiglia Marasco che ci è sempre accanto e non ci fa mancare mai nulla”.