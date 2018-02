MONTE DI PROCIDA- Nella prossima giornata di campionato Di Matteo e compagni, saranno impegnati nell’ostica trasferta contro la Virtus Volla, una compagine che la scorsa giornata, è stata in grado di fermare la galoppata vincente del Casoria.

Il match si svolgerà allo stadio “Paolo Borsellino” di Volla alle ore 10:30: i gialloblù sono chiamati ad affrontare un’altra gara di spessore, ma è proprio in trasferte così ostiche che i montesi si esaltano e donano il meglio di se stessi.

Il Monte di Procida, in 8 gare disputate del girone di ritorno, sono stati ben 19 i punti raccolti, con 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, procurata dalla capolista.

Il gioco offerto dagli uomini di Mazziotti, è molto maturato negli ultimi tempi: una squadra che è cresciuta in maniera più che positiva, e che ha sviluppato ad una logica di gruppo, fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di una salvezza tranquilla.

La classifica del girone A di Eccellenza, è attualmente, tranne per la prima posizione, una classifica ancora tutta in divenire che potrebbe portare qualche sorpresa interessante: i montesi potrebbero aspirare a qualcosa in più della salvezza. Attualmente i gialloblù hanno raccolto 34 punti in classifica e detengono il 7° posto in solitaria: il 5° posto, e quindi la zona play off, dista solo 4 punti.