MONTE DI PROCIDA – Continua la cavalcata vincente degli uomini del tecnico Marco Mazziotti che nelle prime 7 gare del girone di ritorno hanno raccolto ben 16 punti, perdendo solo contro la capolista, il Savoia.

Una squadra che sta mostrando grande maturità e voglia di migliorarsi continuamente, che regala un bel gioco in campo: l’ultima vittoria contro la Mariglianese, diretta concorrente dei gialloblù per la lotta salvezza, ha portato i montesi a quota 31 punti in classifica con un settimo posto in solitaria.

Per la 23° giornata di campionato capitan Di Matteo e compagni, attendono sabato 24 febbraio, alle ore 15, allo Stadio “Vezzuto Marasco”, il fanalino di coda della classifica, il Pimonte, che ha solo raccolto 7 punti. Massima concentrazione per i gialloblù, che vogliono rinfrancarsi dalla sconfitta dell’andata, e che sono pronti a regalare il massimo di se stessi per conquistare altri 3 punti fondamentali. L’obiettivo dei montesi è la salvezza, ma chissà se forse i flegrei non possano aspirare ad altro.