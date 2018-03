POZZUOLI– Torna alla vittoria il Rione Terra tra le mura amiche del “Domenico Conte” contro il Mondo Sport Casamicciola. Tutto facile per la squadra di De Girolamo che ritrova così morale ed entusiasmo seppur contro avversario non proprio irresistibile; la compagine isolana è ultima a quota 4 punti nel girone B di Promozione.

IL MATCH– Sotto una leggera pioggia, sin dai primi minuti di gioco i gialloblù imprimono il loro ritmo al match. Gennaro Del Giudice già al 3′ ci prova: Coppa è bravo a dire di no, sul successivo angolo Riccio di testa manca di poco lo specchio della porta. È il preludio al gol che arriva, puntuale, pochi minuti dopo: al 10′ è proprio Gennaro Del Giudice a scattare sul filo del fuorigioco per poi mettere dentro il pallone dell’1-0. Sbloccata la gara, il Rione Terra continua a premere e trova il raddoppio: autore del gol Imparato, bravo nel girare a rete su cross dalla sinistra. Seconda rete in maglia Rione Terra per il bomber ex San Giorgio.

GOLEADA– Il 3-0 arriva poco prima dello scadere della prima frazione: corner da sinistra, Riccio salta prima e meglio di tutti e la mette dove Coppa non può arrivarci. In apertura di ripresa, si accendono gli animi in campo complice un entrataccia folle di Di Scala sanzionata solo con il giallo da parte del direttore di gara. L’episodio scatena le ire degli uomini di De Girolamo e a farne le spese è Marco Del Giudice che, provocato oltremodo da Di Maio, reagisce e l’arbitro decide di spedirlo, insieme all’avversario, anzitempo negli spogliatoi. Sedati gli animi, il Casamicciola accorcia le distanze con Cantelli. Nell’ultima mezzora però il Rione Terra torna a pungere. Gennaro Del Giudice fa doppietta girando a rete su assist di Tafuto e poco prima del triplice fischio Colandrea, per il suo 18esimo compleanno (festeggiato in settimana) si regala un gran gol fissando il punteggio sul 5-1.

TABELLINO

RIONE TERRA – MONDO SPORT CASAMICCIOLA 5-1

Rione Terra: Onofrio, Cioce, Del Giudice M., Riccio, D’Oriano(31’st Velardo), De Luca, Di Roberto(1’st Cacciapuoti), Tafuto, Imparato(36’st Sacco), Del Giudice Ge.(22’st Colandrea), Pignetti (28’st Palumbo) A disp. Del Giudice Gi., Lanuto All. De Girolamo

Mondo Sport: Coppa, Chiocca, De Luise V., Di Maio, Trani M., De Luise M., Di Scala(22’st Trani L.), Scannapieco, Conte, Petrellese, Cantelli. A disp. Arcamone, Pisani, Lubrano, Tonon, Impagliazzo. All. Lauro

Reti: 10’pt Del Giudice Ge., 15’pt Imparato, 42’pt Riccio, 11’st Cantelli, 28’st Del Giudice Ge., 44’st Colandrea.

Arbitro: Federico di Agropoli

Assistenti: Fortunato e Mallardo

Note: Ammoniti: Trani M., Di Scala. Espulsi: Di Maio (MSC) e Del Giudice M. (RT) all’ 8’st

Antonio Carnevale-Ufficio Stampa ASD Rione Terra Calcio