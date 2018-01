MONTE DI PROCIDA – La Puteolana 1909 non si ferma più. I granata di Pozzuoli iniziano il 2018 così come avevano finito il 2017 con una vittoria sofferta ma oltremodo meritata. A decidere la gara un eurogol di Granata, che all’85’ fissa il risultato sul 2 – 1, contro un coriaceo Vico Equense.

LA GARA – Già dai primi minuti di gioco il copione della gara sembra chiaro, Puteolana avanti e Vico Equense dietro compatto a difendere i maniera ordinata. Dopo soli 5’ i padroni di casa potevano già passare in vantaggio con Massa che dopo il super gol al Rione Terra ci riprova da fuori ma il suo destro si stampa sul palo interno. Poco dopo è La Pietra ad vere una grande occasione in area. Il classe 2000 prova a superare l’estremo difensore costiero in uscita ma il suo pallonetto finisce di poco alto. Il gol è nell’area ed arriva puntuale al 30’ con Di Vicino che in pressing alto ruba palla fuori area avversaria e serve La Pietra che con freddezza da veterano sigla il più che meritato 1 – 0. Il Vico prova a reagire, ma pericoli veri dalle parti di Pietrangeli non se ne corrono fino al minuto 46’ quando Apuzzo dal cuore dell’area fredda l’incolpevole Pietrangeli. Si a riposo sull’1 -1, risultato che non premia gli sforzi granata.

LA RIPRESA – Chi pensava che il gol subito allo scadere avesse scosso i granata si sbagliava. Mazzeo e compagni iniziano la ripresa in maniera furiosa e mettono alle corde gli avversari. Mazzeo si allarga spesso per aprire la difesa avversaria e più volte prova il giusto suggerimento in area, senza però trovare il movimento adeguato dei compagni d’attacco. L’occasione migliore la ha Coppola che di testa chiama agli straordinari il portiere avversario. Il Vico fa muro in difesa e per scardinare l’attenta difesa costiera serve una magia. Ci pensa il classe ’99 Granata che da fuori area raccoglie un respinta della difesa e infila un preciso tiro sotto l’incrocio dei pali. La reazione degli ospiti è sterile e così la Puteolana gestisce il finale di gara senza grossi problemi, portando a casa la quinta vittoria nella ultime sei gare. Ora inizia il mini tour de force per i granata che prima andranno sul difficile campo di Ottaviano e poi ospiteranno la capolista Afro Napoli.

TABELLINO

PUTEOLANA 1909: Pietrangeli, Scordato, Di Vicino (60’ Esposito Ge.), Coppola, Serino, Esposito Gio., Granata, Massa, La Pietra (90’ Broscritto), Mazzeo, Nasti (75’ Capuano). Panchina: D’Aniello, Trincone, Cardone e palermo. All. Avallone

VICO EQUENSE: Fischera, Savarese (50’Imperato), Staiano D., Coppola, Fiore (88’ Manganaro), Porzio, Staiano (77’ Mosca) G., Apuzzo, Giorgio, Trapani, De Simone (65’ Fiume). Panchina: Inserra, Raganati, Ostieri, Fiume. All. Spanò

Arbitro: Tronconi

Reti: 30’ La Pietra (P), 45 +1 Apuzzo (VQ), 85’ Granata (P)

Ammonito: Nasti e Mazzeo (P), Staiano D. (VQ)