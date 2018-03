MONTE DI PROCIDA- Sconfitta casalinga per la Puteolana 1909, che al “Vezzuto Marasco” perde di misura contro l’Isola di Procida.

IL PRIMO TEMPO – Al 12’ in avanti il Procida con Cibelli, che s’infila in area di rigore e calcia a giro col destro ma il tiro viene bloccato dall’estremo difensore. Al 15’ granata in avanti con Mazzeo, che ha poca fortuna.si rende pericoloso, ma nulla da fare per lui.

Intorno alla mezz’ora di gioco, Isola di Procida in avanti con Micallo, che apre per Cibelli, entra in area di rigore alza la testa e crossa in mezzo per un suo compagno ma esce e blocca il pallone Minichino.

Procida autore di belle costruzioni e alla ricerca del gol. la Puteolana subisce il pressing degli avversari: al 41’ Cibelli controlla un pallone in area di rigore, si gira e calcia potente sul primo palo, tiro che colpisce il palo, poi il portiere Minichino e poi nuovamente il palo.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO- La seconda frazione di gioco si apre con gli ospiti in avanti: al 46’ Cibelli si trova da solo davanti l’estremo difensore della Puteolana, l’attaccante procidano calcia sul primo palo ma Minichino col piede dice di no. Al 50’ risponde la Puteolana con Mazzeo, che scatta sul filo del fuorigioco e calcia di collo da fuori area, tiro va fuori per poco. Al 53’ ancora Marco Mazzeo fa tremare da solo la retroguardia biancorossa, questa volta con una girata in area di rigore che trova però la perfetta opposizione di Lamarra.

Al 58’ cambia il risultato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo da sinistra, Micallo realizza il vantaggio, e quello che sarà il gol della definitiva vittoria procidana. Dopo il vantaggio ospite, non ci sono particolari azioni da segnalare. Il match termina per 0-1.

TABELLINO PUTEOLANA 1909 – ISOLA DI PROCIDA 0-1

PUTEOLANA: Minichino, Massa (69’ Trincone), Scordato, Cangiano, Serino, Esposito, Nasti, Granata, Capuano (80’ La Pietra), Mazzeo, Carannante.

A disposizione: Pietrangeli, Coppola, Esposito G. .

Allenatore: Scala Antonio.

PROCIDA: Lamarra, Lubrano V., Russo, Micallo, Boria, Mammalella (83’ Annunziata), Muro, Saurino, Lubrano P. (88’ D’Orio), Parascandolo (70’ Barone), Cibelli.

A disposizione: Telese, Vanzanella, Sammartano.

Allenatore: Iovine Giovanni – Lubrano Biagio.

ARBITRO: Andrea Belluomo – Torre Annunziata.

ASSISTENTI: Luigi Ferraro – Frattamaggiore; Raffaele Capasso – Frattamaggiore.

AMMONITI: Massa (Puteolana); Mammalella, Boria (Procida).

RETI: 58’ Micallo.