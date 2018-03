MONDRAGONE – Oggi 14 Marzo si è giocato il recupero del 24° turno del campionato d’Eccellenza Campania girone A. Il Mondragone ha ospitato la Puteolana 1902 di mister Sarnataro. La sfida, pochi giorni fa, era stata sospesa per impraticabilità del campo.

IL PRIMO TEMPO – Tanta intensità in campo nei primi minuti della prima frazione di gioco, si registrano continui capovolgimenti di fronte da parte di entrambe le compagini senza però riuscire a marcare il cartellino.

La prima squadra a rompere il ghiaccio è quella di casa: al minuto 28, grave disattenzione di Novelli, ne approfitta Lepre che però davanti al portiere calcia incredibilmente a lato. La Puteolana prova a reagire aumentando il ritmo ma non riesce a concretizzare negli ultimi metri. Il primo tempo termina a reti inviolate.

SECONDO TEMPO – La Puteolana 1902 sembra essere entrata in campo con la testa giusta, vantaggio negato nei primi minuti del secondo tempo da un ottimo Iaccarino. L’estremo difensore del Mondragone si supera più volte nel secondo tempo, soprattutto al minuto 70 quando si fa trovare reattivo su una conclusione dalla distanza di Napolitano. Botta e risposta in queste ultime frazioni di gioco, per i padroni di casa ci prova Lepre al minuto 71 ma trova ancora un Fernandez concentrato.

5 minuti più tardi clamorosa occasione per gli ospiti con Guadagnuolo che invece di concretizzare, cerca di guadagnarsi un calcio di rigore non concesso dall’arbitro.

Il bomber della Puteolana però si fa perdonare al minuto 78 quando serve un pallone fantastico a Palumbo che in acrobazia fulmina Iaccarino e sigla l’1 a 0 per i granata.

Il Mondragone non riesce a reagire, la Puteolana ha l’opportunità di chiudere la partita al minuto 88 ma Il destro di capitan Carotenuto si stampa sulla traversa.

I minuti di recupero vengono gestiti con grande freddezza e autorità dai ragazzi di Sarnataro che tengono palla senza subire alcun pericolo.

3 punti importantissimi per i granata che vogliono a tutti i costi consolidare la propria posizione nei Play Off.

IL TABELLINO MONDRAGONE – PUTEOLANA 1902 0-1

Mondragone: Iaccarino S., Castaldo C., Trotta A., Ischero A.(81′ Cavaliere G.), Grimaldi L. (46′ Federico. G), Parente D.(83′ Milone R.), Lepre E., Colella C.(61′ Sequino D.), Cirillo D., Fava M., Di Biase F.(75′ Solano.G) A disposizione: Palma G., Lauropoli M., Federico G.

All. Carannante

Puteolana 1902: Fernandez G., Parisi G., Novelli G., Ferraro L.(72′ Palomba A.), Loiacono V., Signore C., Napolitano A., Inserra V., Palumbo G., Carotenuto P.(90+ Chierchia A.), Guadagnuolo R.(85′ Sarr S.) A disposizione: Riccio A., Canzano P., Mariani F., Varone G.

All. Sarnataro

ARBITRO: Franza di Nocera

ASSISTENTI: Scarpa e Iannello di Nocera

RETI: 76′ Palumbo (P)