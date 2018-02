POZZUOLI – Nella 23esima giornata di campionato è solo il Rione Terra che sorride: vittoria per 3-1 in trasferta contro la Neapolis. Mentre si ferma la marcia vincente della Puteolana 1909, battuta dal Ponticelli che la raggiunge a 35 punti. Continua il momento buio per il Quartograd battuto in trasferta dalla Pompeiana 1929. La classifica per le tre flegree, non porta nessuna novità degna di nota.