POZZUOLI – Inizio spumeggiante per la Puteolana 1909 e il Quartograd, che vincono la prima gara del girone di andata, e si avvicinano ai play off raggiungendo quota 25 punti. Invece il Rione Terra viene sconfitto in trasferta dall’Isola di Procida e resta fermo a quota 22 punti.