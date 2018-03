POZZUOLI- Dopo 27°giornate di campionato la classifica del girone A di Eccellenza, vede la Puteolana 1902 al 3°posto a quota 50 punti, ma c’è da dire che il Casoria Calcio, deve recuperare due gare, non disputate per avverse condizioni climatiche.

Il Monte di Procida, dopo il pareggio di ieri 21 marzo, è in solitaria al 5° posto con 42 punti. Adesso pausa per il campionato, che riprenderà l’8 aprile.