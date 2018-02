POZZUOLI – Si scaldano i motori in Eccellenza nel girone A ed ecco la 21° giornata di campionato alle porte: la Puteolana 1902 ritorna tra le mura amiche dello Stadio “Domenico Conte” ed aspetta la C.Frattese, la gara si disputerà domenica 11 febbraio alle 11.

Il Monte di Procida Calcio al “Vezzuto Marasco” sarà impegnato sabato 10 febbraio alle ore 15, nello scontro salvezza diretto contro il Barano, montesi chiamati alla vittoria per riprendere la propria marcia.

PROMOZIONE- Nel Girone B di Promozione le tree flegree saranno tutte impegnate in trasferta sabato 10 febbraio alle ore 15. La Puteolana 1909 di Esposito e compagni sarà impegnata nella gara contro la Pompeiana, per poter continuare a spesare nella zona play off. Rione Terra chiamato alla difficile trasferta contro la Virtus Ottaviano, mentre il Quartograd andrà al “Kennedy” dove incontrerà la Neapolis.