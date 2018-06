POZZUOLI – Entro il 15 giugno si saprà se il futuro della Puteolana 1902 sarà in serie D. Infatti per quel giorno potrebbe essere ufficializzato il passaggio del titolo della Frattese in città. Lo ha reso noto il presidente Gaetano Battiloro, che in questi giorni sta valutando l’ipotesi del trasferimento. Pozzuoli sarebbe per lui la destinazione più gradita. Il termine per il cambio della denominazione in federazione è fissato per il 24 giugno. Dopo un campionato da vertice disputato in Eccellenza ora per la città di Pozzuoli potrebbe arrivare la prestigiosa vetrina della serie D dopo l’addio di Carmine Franco.