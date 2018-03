TORRE ANNUNZIATA– È da dimenticare la prima partita del Rione Terra nel prestigioso stadio Giraud di Torre Annunziata. Gli uomini di De Girolamo sono stati sconfitti con un 2-0 all’inglese dai padroni di casa della Pompeiana. Uomo del match Di Capua, sue le reti, siglate una per tempo, che decidono il match in favore della compagine rossonera.

IL MATCH– Avvio di partita dai ritmi piuttosto bassi. Primo squillo dei padroni di casa ma sulla girata a rete è bravo De Luca in scivolata. Al 15′ risponde il Rione Terra: bel cross di Cioce, Imparato e Colandrea sono pronti a colpire ma se la cava la difesa della Pompeiana. Minuto 24, ghiotta occasione per i flegrei: è preciso il cross di Marco Del Giudice, ma Sacco da pochi passi spedisce alto di testa. Al 32′ si sblocca il punteggio: Di Capua conclude dalla distanza, Gianluigi Del Giudice è imperfetto, il pallone passa ed è 1-0 Pompeiana. Prima dello scadere altra chance per i padroni di casa con Granato ma questa volta Del Giudice è attento. Nella ripresa, dopo il palo colpito dalla Pompeiana con Pallonetto, sale di tono il Rione Terra complice anche l’ingresso di Gennaro De Giudice. All’8′ puteolani penalizzati dal direttore di gara. Dribbling di De Giudice, tocco con il braccio (largo) di un difensore avversario ma l’arbitro lascia incredibilmente proseguire tra le proteste. La partita scorre via e al 28′ della ripresa il Rione Terra va ancora vicino al pareggio: Imparato da ottima posizione può impattare per i suoi ma tutto solo arriva male all’appuntamento con il pallone. Poco dopo la beffa. Al 30′ c’è il raddoppio della Pompeiana. Di Capua trova ancora una volta la via della rete e chiude il match.

TABELLINO

POMPEIANA – RIONE TERRA 2-0

POMPEIANA: De Gennaro, Oliva, Farfalla, Morano, Colantuono, Cirillo, Prisco(47’st Teano), Di Capua(37’st Novi), Granato, Pallonetto(32’st Carpiniello), Amarante(20’st Vitiello). A disp. Abbellito, Piro, Madonna All. Esposito

RIONE TERRA: Del Giudice Gi., D’Oriano, De Luca, Del Giudice M., Cioce(37′ Cacciapuoti), Sacco(1’st Di Roberto), Pignetti, Lanuto(10’st Del Giudice Ge.), Riccio, Imparato, Colandrea(40’st Gaito). A disp. Onofrio, Palumbo, Velardo All. De Girolamo

Reti: 32’pt e 30’st Di Capua

Arbitro: Perino di Agropoli

Assistenti: Ferrara e Martinelli

Ammoniti: Gi. Del Giudice, Granato, Cioce, Morano, D’Oriano, Riccio

Espulso: 43’st Gaito (RT)