POZZUOLI– Chiamato a ribaltare l’1-0 nel match di andata in favore del Procida, sfiora l’impresa il Rione Terra battendo al “Conte” con il risultato di 2-1 la compagine isolana. Convincente il debutto in panchina di mister Chietti che ha visto i suoi, nonostante l’inferiorità numerica, lottare come leoni dal primo all’ultimo minuto. Dopo il rigore sbagliato da Riccio in apertura, il Procida trova il vantaggio al 15′ con Napolitano poi i flegrei la ribaltano grazie alla doppietta di uno scatenato Nasti nella ripresa. Al triplice fischio passa al turno successivo il Procida ma il Rione Terra esce a testa altissima.

LA CRONACA– Nel corso del primo tempo il Rione Terra sembra fare di tutto per complicarsi la gara, questa la sequenza degli eventi. Avvio pimpante delle due squadre, gli uomini di Chietti approcciano bene tant’è che al 15′ si procurano un calcio di rigore. Su dischetto ci va Riccio ma Lamarra, portiere degli ospiti, prima intuisce poi addirittura blocca la sfera e si rimane sullo 0-0. Minuto 32′ e Sinagra, già ammonito, si becca il secondo giallo: Rione Terra in dieci uomini. Al 38′ si sblocca il match: Napolitano su punizione batte Del Giudice e c’è lo 0-1. Partita finita e discorso qualificazione chiuso? Macchè. Nella ripresa, i flegrei nonostante l’inferiorità, rimettono tutto in discussione. Marchese, entrato al posto di Del Giudice, tra i pali con un paio di interventi dà coraggio ai compagni e al 25′ il Rione Terra trova il pareggio con Nasti. I puteolani insistono e dopo un minuto hanno già il pallone del raddoppio ma Lamarra salva due volte: prima su Caccavale poi su Nasti. Nella parte finale del match, non smette di crederci la squadra di Chietti. Nel recupero Cibelli si fa buttare fuori per proteste poi al 93′ Nasti si gira rete per il 2-1 ma al triplice fischio il Procida accede agli ottavi di finale. Segnali di ripresa per il Rione Terra in vista del prossimo match di campionato con la Torrese.

TABELLINO

RIONE TERRA: Del Giudice G.(46’ Marchese), Carbisiero(57’ De Girolamo), Del Giudice M.(60’Nasti), Riccio, Di Grezia, De Luca, Sinagra, Colantuono(57’ Montagna), Sica, Gracco, Lanuto(46’Caccavale).

A disposizione: Aviani, D’Oriaro, Maresca, Portanova.

Allenatore: Chietti Francesco.

PROCIDA: Lamarra, Lubrano V., Saurino, Russo, Trani, Di Lorenzo(55’ Peluso), Mammalella, Napolitano(66’ Vanzanella), Costagliola L., Costagliola A., Pianese(57’ Cibelli).

A disposizione: Lubrano W., D’Orio, Annunziata, Sammartano, De Sanctis, Varone.

Allenatore: Iovine Giovanni.

ARBITRO: Di Luca Giovanni – Napoli.

ASSISTENTI: D’Agostino Antonio – Frattamaggiore ; Scollo Mariano – Napoli.

AMMONITI: Montagna, Di Grezia (Rione Terra); Trani, Napolitano, Costagliola A. (Procida).

ESPULSI: 32’pt Sinagra (Rione Terra), 92’st Cibelli (Procida).

RETI: 37’ Napolitano, 70’,93’ Nasti