SANT’ANTONIO ABATE– Dopo il promette esordio nella gara d’andata di Coppa Italia, il Rione Terra alla prima di campionato viene sconfitto dall’ambizioso Sant’Antonio Abate, compagine tra le favorite per vittoria del girone B di Promozione. Davanti ad oltre 500 spettatori, a decidere un match dai ritmi piuttosto bassi e condizionato dal caldo torrido, una rete siglata in avvio su punizione da capitan Vitale che permette così ai padroni di casa di prevalere su un Rione Terra battagliero ed uscito a testa alta al termine dei 90 minuti.

LA CRONACA– Succede tutto in avvio al “Vigilante Varone”. Al 6′ Martone è bravo a guadagnarsi punizione dal limite, Vitale sfrutta a dovere ed è 1-0 per i padroni di casa. Nonostante la partenza ad handicap, i flegrei reagiscono subito ma al 18′ altro sussulto del Sant’Antonio: cross velenoso, Del Giudice se la cava anche grazie all’ausilio della traversa. Scampato il pericolo, i gialloblu si fanno vedere a più riprese sulla trequarti avversaria senza tuttavia trovare la via della rete: in avanti Sica lotta ma è troppo solo. Nel finale del primo tempo le squadre iniziano ad accusare le alte temperature e il ritmo si abbassa. Nella ripresa, rispetto a quanto ci si attendesse alla vigilia, lo spartito è lo stesso: tanto possesso del Rione Terra ma i gialloneri controllano senza particolari affanni. Nei minuti finali, gli ospiti premono alla ricerca del pari con il Sant’ Antonio che è una costante minaccia in contropiede ma succede poco. Al triplice è 1-0 con Vitale match winner. Per gli uomini di mister Parisio la testa è già alla partita infrasettimanale di coppa con il Neapolis in programma mercoledì (15:30) allo stadio “Conte”.

TABELLINO

Sant’Antonio Abate: Inserra, Ferrara, Siciliano, Scala, Del Nunzio(1’st Speranza), Apuzzo G., Abagnale, Schettino, Vitale(37’st Brancaccio) , Galdi(42’stGiugliano) , Martone. A disp. Monaco, Di Ruocco, Apuzzo E., Celotto, Giordano, Balsamo. All. D’Aniello

Rione Terra: Del Giudice G., D’Oriano M. (31,pt Caccavale) , De Luca, Carbisiero, Del Giudice M., Montagna(35′ st De Girolamo), Colantuono(10’st Sinagra), Lanuto, Riccio(10’st Nasti), Sica, Portanova(1’st Nugnes). A disp. Marchese, Aviani, Maresca, D’Oriano R. All. Parisio

Arbitro: Mennella di Torre Del Greco. Assistenti: Marrazzo e Gaeta di Nocera. Reti: 7’pt Vitale. Ammoniti: Martone, Schettino, Ferrara, Montagna, De Luca, Nugnes. Spettatori: 500 circa.