POZZUOLI – Il Rione Terra per la 21° giornata di campionato è atteso dalla trasferta contro la Virtus Ottaviano: i ragazzi di De Girolamo, sono reduci da due sconfitte casalinghe consecutive, ed ora arriva la non facile trasferta contro la Virtus Ottaviano.

I padroni di casa vantano ben 41 punti e detengono il secondo posto in classifica, una squadra la Virtus Ottaviano, che è davvero impenetrabile sopratutto quando gioca in casa.

Ma i puteolani hanno la giusta grinta per poter affrontare la gara a viso aperto, per poter proseguire ad inseguire il sogno play off: per il Rione Terra i punti al momento sono 28 e la zona alta della classifica dista solo 6 punti, un traguardo ad oggi ancora fattibile.

Un campionato quello di Riccio e compagni caratterizzato da alti e bassi, ma di certo la compagine puteolana, ha dimostrato di essere una squadra compatta che può tranquillamente ambire alla zona play off.