POZZUOLI – Stagione anonima per il Rione Terra che, nel girone B di Promozione, detiene l’11° posto, con 31 punti raccolti.

Un’annata che era iniziata bene, ma che poi si è scontrata con vari stop, che hanno condizionato l’andamento della squadra del tecnico De Girolamo: ci si avvia verso le ultime 5 gare di campionato, senza particolari obiettivi altisonanti raggiungibili.

I puteolani sabato 17 alle ore 15, saranno impegnati, tra le mura amiche dello stadio “Domenico Conte” di Arco Felice, nella gara contro il fanalino di coda Mondo Sport, oramai già retrocesso in Prima Categoria, dunque una gara che potrebbe permettere a Riccio e compagni di tornare a sorridere, dopo lo stop in trasdferta contro la Pompeiana.