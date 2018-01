POZZUOLI– Dopo le vittorie con il Quartograd e Stasia, cade il Rione Terra sconfitto 3-1 dal San Giuseppe. Al “Conte” la squadra di De Girolamo è durata praticamente solo un tempo. Bene in avvio i flegrei, passati addirittura in vantaggio grazie alla rete di Marco Del Giudice, poi i vesuviani, dopo aver impattato poco dopo lo scoccare della mezzora, nella ripresa hanno portato dalla loro parte il match prendendosi l’intera posta in palio.

IL MATCH– Galvanizzato dai risultati positivi giunti nelle ultime due uscite, il Rione Terra parte forte e al 12′ passa in vantaggio. Dalla sinistra Marco Del Giudice lascia partire un cross dei suoi che diventa un tiro, traiettoria imprendibile con Rastelli portiere ospite che può solo osservare la sfera adagiarsi in rete dopo aver colpito il palo. Tiro, cross? Non è dato saperlo, al 12′ è 1-0. Al quarto d’ora Rione Terra ancora pericolosa: nel giro di pochi secondi prima Riccio, anticipato all’altezza del dischetto, poi Imparato mancano il colpo del raddoppio che poteva cambiare le sorti della gara. Scampato il pericolo, il San Giuseppe inizia a farsi vedere e i flegrei vanno subito in difficoltà . Al 34′ Auricchio di testa colpisce la traversa ma un minuto più tardi c’è l’episodio rimette in partita i vesuviani. Contatto in area tra Cioce e Ranieri, per l’arbitro è rigore. Nonostante le prolungate proteste di capitan Tafuto e compagni, Auricchio dal dischetto non sbaglia è c’è l’1-1. Prima del rientro negli spogliatoi altra occasione: Colandrea è bravo a districarsi della marcatura ma spreca a tu per tu con il portiere avversario. Nella ripresa è ancora il Rione Terra ad essere pericoloso, Riccio ci prova in rovesciata, salva sulla linea la retroguardia ospite. Sarà l’ultimo sussulto dei flegrei che da li a poco vedreanno materializzarsi l’antica legge del calcio “gol sbagliato, gol subito”. Corre il 12′ e il San Giuseppe la ribalta. Onofrio sbaglia in fase di impostazione, Urna ne approfitta e dal limite lo fa secco siglando l’1-2. Sotto nel punteggio, mister De Girolamo prova a mischiare le carte inserendo Gennaro Del Giudice e Di Roberto ma i vesuviani controllano e al 33′ la chiudono. Di Flauto, infine, con i gialloblu sbilanciati in avanti, il gol dell’1-3 che di fatto chiude la sfida. Playoff sempre più lontani ma per il Rione Terra non è tempo di tirare i remi in barca, settimana prossima, ancora in casa, c’è il Vico Equense.

TABELLINO

RIONE TERRA – SAN GIUSEPPE 1-3

Rione Terra: Onofrio, D’Oriano, Cioce, De Luca, Del Giudice M., Riccio(38’st Sacco), Pignetti, Tafuto(15’st Ge. Del Giudice), Imparato, Colandrea(23’st Di Roberto). A disp. Gi. Del Giudice, Cacciapuoti, Velardo, Dorini. All. De Girolamo

San Giuseppe: Rastiello, Librone, Menzone, Iervolino, Criscuoli(30’st Flauto), Silvestri, Urna(’25st Rubino), Savarese(43’st Ambrosio), Auricchio(20’st Ranieri P.) Ranieri A.(32’st Paciello), Zambrano. A disp. Parenti, Trombetta. All. Cutolo.

Reti: 12’pt Marco Del Giudice, 32’pt Auricchio, 12’st Urna, 33’st Flauto

Arbitro: Andolfi di Ercolano

Assistenti: Autiero – Perna

Note: Ammoniti: Riccio, Cioce, Lanuto, Saverese

Spettatori: 150 circa