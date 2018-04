POZZUOLI – Ultimi 90′ per il campionato di Promozione girone B, il Rione Terra si appresta a chiudere una stagione nella quale, si è giunti ad una salvezza tranquilla, con un 9° posto in solitaria a quota 38 punti. I puteolani sono reduci dalla sconfitta in trasferta con il San Pietro Napoli: in programma per la 30° e ultima giornata di campionato, il derby flegreo contro la Puteolana 1909, che si disputerà allo stadio “Domenico Conte” di Arco Felice, alle ore 16.

I derby, lo si sa, sono sempre gara affascinanti, dove nessuno vuole perdere: le due puteolane non hanno più niente da chiedere a questa stagione, ma questo non vorrà dire che non sarà una gara priva di emozioni, quindi appuntamento a sabato 21 aprile in quel di Pozzuoli.