SANT’ANASTASIA – Il Rione Terra impegnato per la 18°giornata di campionato con la trasferta contro lo Stasia: la prima frazione di gioco si chiude con i puteolani in avanti per 0-2, con gol di Riccio al 14′ e raddoppio nel finale di tempo di Pignetti con la complicità dell’estremo difensore avversario . Nel secondo tempo i flegrei calano il poker: al 18’st Gennaro Del Giudice sigla lo 0-3. Al 32’st il gol Astuti, al rientro dal lungo stop, fissa il punteggio sul 4-0. Partita dominata dai ragazzi di De Girolamo che conquistano così 3 punti cruciali per rimanere attaccati al “treno” playoff. Seguiranno a breve aggiornamenti.