POZZUOLI – Il Rione Terra di Riccio e compagni, che milita nel girone B di Promozione, in classifica vanta 28 punti con la zona play off vicina a -5 punti: i puteolani stanno svolgendo una stagione molto positiva nel complesso. La 19esima giornata di campionato vede il Rione Terra ritornare tra le mura amiche dello stadio “Domenico Conte”, dove arriva il San Giuseppe, attualmente terzo in classifica e a quota 36 punti: una gara non semplice per gli uomini di De Girolamo ma che di certo sarà affrontata da quest’ultimi a viso aperto per cercare di agganciare la zona play off, da sempre obbiettivo dei flegrei. Importante iniezione di fiducia per i flegrei è stata la vittoria della scorsa settimana contro lo Stasia, che ha visto il ritorno al gol di Vincenzo Astuti, l’anno scorso fermato da un brutto infortunio che gli aveva compromesso l’intera stagione calcistica 2016/2017. Quindi appuntamento a sabato 27 gennaio alle ore 14:30 allo stadio “Domenico Conte” dove andrà di scena una gara importante per la compagine del patron Sergio Di Bonito.