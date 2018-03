VOLLA. Un super Monte di Procida sbanca lo stadio “Paolo Borsellino” di Volla grazie ad una meravigliosa punizione pennellata da Franco Palma al 31’ della ripresa: una vittoria cruciale che porta i gialloblù ad avvicinarsi alla zona play off. Ottima prestazione corale di tutta la squadra che ha affrontato con carattere, grinta e determinazione un buon Volla. Plauso a tutti gli uomini di Marco Mazziotti, semplicemente sublimi.

IL PRIMO TEMPO – Il match si apre con i montesi in avanti: all’11 occasione per Lucignano con il pallone che va di poco fuori. Al 12’ i padroni di casa chiamano in causa Casolare, che sicuro blocca tutto. Al 24’ punizione conquistata dai montesi calcia Scarparo, per Palma che viene murato con il viso da Calderola. Le squadre battagliano tanto a centrocampo: ottimi gli interventi difensivi di Punziano, Pirozzi ed Esperimento, che fermano sul nascere qualsiasi potenziale azione pericolosa. Al 29’ bella triangolazione tra Valoroso, Scarparo e Palma, con quest’ultimo che calcia con poca fortuna. Al 34’ azione interessante di Lucignano bloccata in corner. Il primo tempo scorre al 40’ bella incursione di Costagliola. Proprio allo scadere, al 45’, super occasione gol per Lucignano. La prima frazione di gioco termina sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO – La seconda frazione di gioco parte con i montesi che vogliono fare propria la gara: al 3’ Valoroso ha un’occasionissima gol ma ha poca fortuna, e qualche minuto più tardi , al 15’, il “pistolero”, Franco Palma, colpisce una clamorosa traversa. Al 16’ punizione per il Volla dal limite dell’area tira Esposito e il pallone va fuori. Il Monte di Procida è un crescendo: bella incursione di Petrone che crossa ma non trova un compagno pronto, al 19’ Amerigo Romano ci prova dall’esterno dell’area. I montesi sono sempre in avanti: al 29’ bell’azione tra Lucignano e Romano con quest’ultimo che calcia e il pallone va di poco fuori. Ma il gol è nell’aria per i gialloblù: Lucignano guadagna una punizione da posizione insidiosa, dal limite, sulla battuta va Palma che pennella una parabola imprendibile a giro che perfetta si conficca alle spalle di Allocca . Al 39’ punizione per il Volla, va Esposito e il tiro è deviato in angolo dalla barriera. Dopo 4’ di recupero il signor Savino della sezione di Torre Annunziata pone fine alle ostilità.

TABELLINO VIRTUS VOLLA VS A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO 0-1

VIRTUS VOLLA: Allocca, Ferrara, Russo C., Esposito K, Calderola, Borrelli, Romano (23’st De Marino), Puccinelli, Del Grande (7’st Corace), Gisonni, Aliyev. A disposizione: Cibelli, Perfetto, Criscito, Tufano, De Prisco. Allenatore: Giovanni Formicola.

A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: Casolare, Petrone (47’st Petruccio), Esperimento, Costagliola VK, Punziano, Pirozzi, Valoroso (23’st Attanasio), Romano, Lucignano (43’st Di Matteo), Scarparo, Palma K. A disposizione: Carezza, Barretta, Iannuzzi, Marano. Allenatore: Marco Mazziotti.

MARCAORE: 31’st Palma.

AMMONITI: Lucignano, Costagliola, Esperimento, Russo C., Aliyev, Petrone

CALCI D’ANGOLO VIRTUS VOLLA: 1

CALCI D’ANGOLO A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: 4

RECUPERI: 2’pt, 4’st.

ARBITRO: Antonio Savino (Torre Annunziata)

ASSISTENTE N.1: Giovanni Ciaramella (Napoli)

ASSISTENTE N.2: Gianluca Caianiello (Napoli)