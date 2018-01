MONTE DI PROCIDA – Il Monte di Procida Calcio prepara la complessa trasferta contro la prima della classe il Savoia allo Stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata, valevole per la 20°giornata di campionato. I ragazzi di Mazziotti sono reduci dalla bella vittoria contro il Mondragone, compagine che punta alla zona play off, e che è stata battuta con un dilagante 3-1, nei minuti di recupero del secondo tempo. La 19° è stata caratterizzata dal primo gol in gialloblù di Gianfranco Scarparo, un potente tiro mancino diagonale. Per l’insidiosa trasferta contro i “bianchi” i montesi non avranno a disposizione il centrocampista Peppe Costagliola, bloccato da un turno di squalifica, per la somma delle ammonizioni. Però il Monte di Procida ha dimostrato di essere una squadra tenace, determinata e compatta, composta da uomini che lottano per un unico obiettivo, il raggiungimento della salvezza. La gara si disputerà la prossima domenica 4 febbraio alle ore 15, una trasferta ricca di emozioni per i flegrei, che affronteranno la propria gara a testa alta.