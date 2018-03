MONTE DI PROCIDA. Il Monte di Procida non va oltre l’1-1, contro la Sessana, in quella che è stata una gara dominata dai gialloblù, che non hanno nulla da recriminarsi. Un risultato che va stretto agli uomini di Mazziotti, che hanno battagliato fino alla fine, e schiacciato gli ospiti andati in vantaggio per un colpo di fortuna.

IL PRIMO TEMPO – Al 4’ gli ospiti vanno in vantaggio con un tiro fortunato di Coppola dalla trequarti. I padroni di casa cercano di reagire da subito: occasione per i montesi con Palma e Lucignano, che in una mischia, non riescono a capitalizzare a rete. Al 22’ ci prova Palma con una bella azione personale e para il portiere in due tempi. Al 42’ punizione conquistata dai montesi, va Di Matteo, svetta di testa Costagliola, il pallone va di poco alto. Il primo tempo si chiude con il vantaggio ospite.

IL SECONDO TEMPO – Il Monte di Procida ritorna in campo con la stessa determinazione: al 6’ punizione conquistata dai gialloblù, sulla battuta va Palma, ma la palla viene deviata fuori. Girandola di cambi entrano in campo Valoroso, Petrone, De Simone e Coppola. Montesi sempre di più in crescita, e al 15’ colpo di testa di Valoroso, il pallone sembra entrare nell’incrocio ma alla fine colpisce un clamoroso legno. Da segnalare una grande partita da parte di Gianfranco Scarparo, che ha battagliato per tutti i 90’, sempre arcigno e presente su ogni pallone. Il match scorre e al 26’ Davide Esperimento colpisce il palo, seconda grande occasione per i montesi. Al 28’ Costagliola prova la giocata vincente dai 40’ metri circa e il portiere risponde in due tempi. Dopo tantissimi tentativi arriva finalmente il gol dei gialloblù: dai 30 metri circa, al 29’ Gennaro Pirozzi diviene autore di un potentissimo tiro dalla distanza che si conficca alle spalle dell’estremo difensore ospite che nulla può. Davvero un gol meraviglioso da parte del difensore centrale montese. Poco dopo arriva l’occasione del raddoppio sui piedi di De Simone, ma la palla va di poco alta. Dominio assoluto del Monte di Procida, la gara scorre con i montesi in avanti fino alla fine, ma il match termina con un pareggio. Di Matteo e compagni non hanno niente da recriminarsi, hanno lottato fino alla fine, costruendo tanto ed essendo sempre la padroni del campo. Partita viziata anche da tanti errori arbitrali. Archiviata la 26°giornata adesso lo sguardo già è volto alla trasferta infrasettimanale contro la Maddalonese, in programma per il 21 marzo.

TABELLINO A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO VS SESSANA AURUNCI 1-1

A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: Casolare, Esperimento, Scarparo, Costagliola, Punziano (13’st Petrone), Pirozzi, Attanasio (13’st Valoroso), Romano (13’st De Simone), Lucignano, Di Matteo K 38’ST Coppola), Palma. A disposizione: Carezza, Iannuzzi, Esposito. Allenatore: Marco Mazziotti.

SESSANA AURUNCI: De Marino, Sommella, Nardi, Lubrano, Zamparelli K, D’Orsi, Falcone (17’st Crisciuolo), Caiazzo, Coppola( 8’st Jelianim),VK, Solitro (38’st Pergamo), Pisani (40’st Esposito). A disposizione: Vrola, Grimaldi, Iovine. Allenatore: Salvatore Mennillo.

MARCATORI: 4’pt Coppola, 29’st Pirozzi.

ANGOLI A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: 5

ANGOLI SESSANA AURUNCI: 3

AMMONITI: Attanasio, Lucignano, Palma, Scarparo, Zamparelli, Caiazzo.

ARBITRO: Mirko Matera (Bergamo)

ASSISTENTI: Dario Maione e Michele De Capua (Nola)

SPETTATORI 300 CIRCA