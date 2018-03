MONTE DI PROCIDA. Il Monte di Procida vince la difficile gara contro il Casoria grazie ad un gol del “pistolero” Franco Palma, e sale a quota 40 punti in classifica: vittoria di carattere e determinazione, degli uomini di Marco Mazziotti, che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, conquistando 3 punti importanti, contro una signora squadra.

I L PRIMO TEMPO – Passando al match i montesi si rendono pericolosi fin da subito, all’ 11’ bella incursione di Lucignano, che cerca la giocata vincente. Qualche minuto più tardi al 18’ bella costruzione gialloblù, con Palma che è vicino a siglare il gol del vantaggio. Le squadre battagliano a centrocampo e rendono la gara bella e vivace: al 23’ Valoroso arpiona un pallone, apre per Palma che cerca di concludere a rete, e per poco non realizza 1-0. Ottimo il lavoro svolto dalle retrovie montesi ad opera del trio Pirozzi-Punziano-Esperimento che bloccano qualsiasi spinta insidiosa da parte degli ospiti. Al 29’ Franco Palma si avvita su sé stesso, diviene autore di un tiro centrale, ma blocca Bardet. Emozioni no stop al “Vezzuto Marasco”: al 31’ occasionissima per Amerigo Romano ma respinge Bardet con i pugni. I gialloblù sempre più in crescita. Al 36’ punizione conquistata dal Casoria, sulla battuta Gioielli e il tiro va alto. Al 38’ Gennaro Lucignano lanciato da Palma, ma viene chiuso in angolo dalla difesa viola. Dagli sviluppi dello stesso calcio d’angolo, Scarparo batte, va Costagliola che per poco non conclude a rete. Al 44’ Palma manca il suggerimento di Lucignano dal limite centrale dall’area. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO – La ripresa riparte con i gialloblù in avanti: al 6’ i montesi conquistano un calcio d’angolo, che viene battuto da Scarparo, svetta di testa Costagliola, e la palla va di poco alta, occasionissima. Gli ospiti cercano di impensierire la porta difesa da Casolare, con Gioielli, ma il talentuoso portiere, blocca sicuro. La gara scorre, al 17’ punizione conquistata dal Monte di Procida, va sulla battuta Palma che punta diretto alla porta di Bardet che blocca. Al 18’ Costagliola apre per Lucignano che in rovesciata tenta la giocata vincente. Il vantaggio montese giunge finalmente: al 35’ Lucignano viene atterrato in area, e il signor Pape Ousamn Diop della sezione di Caserta, sul dischetto va Franco Palma che preciso e potente realizza il gol del vantaggio montese, per la gioia dei tifosi sugli spalti. Poco dopo, al 38’, il Monte di Procida ha l’occasione per il raddoppio con Lucignano che costringe Bardet a respingere smanacciando. Nei minuti finali, al 43’ Palma sfiora il raddoppio, ma viene murato dal portiere. Il Casoria sul finale conquista una punizione, dai 35 metri circa, va Foti sulla battuta, e la palla viene sparata alta. Dopo 5’ l’arbitro pone fine alle ostilità. Grande vittoria del Monte di Procida che continua ad inseguire il suo sogno play off.

TABELLINO A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO VS CASORIA CALCIO 1-0

A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: Casolare, Petrone (27’st Coppola), Esperimento, Costagliola VK, Punziano, Pirozzi, Valoroso (13’st Attanasio), Romano, Lucignano, Scarparo, Palma K. A disposizione: Amoroso, Petruccio, Iannuzzi, Esposito, Di Matteo. Allenatore: Marco Mazziotti.

CASORIA CALCIO: Bardet, Barra, Diana, Gargiulo, Capogrosso (42’st Cafaro), Esposito, Tedeschi, Foti, Fall (23’st Di Micco), Gioielli K, Simonetti. A disposizione: Musco, Spoleto, Mautone, Belmonte, Cafaro, Ascione. Allenatore: Vincenzo La Manna.

MARCATORE: 36’st Palma (rig.).

AMMONITI: Fall, Punziano, Attanasio, Gioielli.

ANGOLI A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO: 3

ANGOLI CASORIA CALCIO: 2

RECUPERI: 1’pt, 5’st

ARBITRO: Pape Ousman Diop (Caserta)

ASSISTENTE N.1: Giovanni Scarpa (Nocera Inferiore)

ASSISTENTE N.2: Remo De Rosa (Salerno)

SPETTATORI: 500 CIRCA