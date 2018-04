BAIA. Chiusura di campionato per il Monte di Procida Calcio che conclude la stagione 2017/2018 al 6° posto con ben 43 punti raccolti: una stagione stupenda e perfetta quella dei ragazzi del tecnico Marco Mazziotti che dalla zona play out a dicembre sono riusciti a giungere quasi alla zona play off. Un campionato che ha regalato tante emozioni ai gialloblù che sono riusciti a gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo e a tenere testa a tutte le squadre del girone A di Eccellenza, anche alle formazioni più blasonate, affrontandole sempre a viso aperto. Un grazie va fatto al tecnico Marco Mazziotti, artefice del miracolo gialloblù, al meraviglioso gruppo di calciatori che hanno difeso ad ogni gara i colori della propria squadra.

Ragazzi che sono riusciti a superare anche il momento difficile dettato dal trasloco forzato dallo stadio “Vezzuto Marasco”.

Il campionato si è chiuso con il derby contro la Puteolana, vinto da quest’ultima, ma i montesi hanno anche in questo match battaggliato fino alla fine. Passando alla gara al 3’ occasione per i gialloblù con Coppola che per poco non riesce a trafiggere la porta dell’estremo difensore ospite . Al 6’ però è clamorosa l’occasione sfiorata dal “pistolero” Franco Palma che di testa sfiora il gol del vantaggio Belle le costruzioni di gioco offerte dal Monte di Procida. Al 22’ è ancora Palma, che sfiora il gol con uno splendido colpo di testa che va di poco al lato. Dopo le tante occasioni per i montesi il gol del vantaggio viene trovato dagli ospiti con Carotenuto al 27’. I gialloblù cercano di reagire, ma non riescono a trovare la giocata vincente che porti in pareggio il risultato. Al 40’ i montesi ci provano con Costagliola ma il centrocampista ha poca fortuna. Atterramento in area per il Monte di Procida ma il signor Francesco Crispino della sezione di Nola non concede il rigore. La prima frazione di gioco termina sullo 0-1.

Il secondo tempo parte con i montesi che non riescono a trovare il varco per poter siglare il pareggio. Al 19’ super parata di Casolare su Carotenuto. La gara scorre e al 31’ Lucignano cerca di trovare il pareggio con una rovesciata ma non riesce a coordinarsi perfettamente. Super parata di Casolare anche nel finale.

Dopo 6’minuti di recupero il match termina, e il triplice fischio decreta anche la fine della stagione calcistica 2017/2018.

TABELLINO MONTE DI PROCIDA CALCIO VS PUTEOLANA 0-1

MONTE DI PROCIDA CALCIO: Casolare, Coppola (45’st Di Meo), Esperimento, Costagliola Vk, Iannuzzi, Pirozzi, Valoroso (17’st Di Matteo), Romano (22’st Attanasio), Lucignano (42’st Salazaro), Scarparo (28’st De Simone), PalmaK. A disposizione: Carezza, Petrone. Allenatore: Marco Mazziotti.

PUTEOLANA 1902: Fernandez, Parisi, Novelli, Gatta (48’st Loiacono), Caccia, Signore, Ferraro, Napolitano, Pastore (32’st Palumbo), Carotenuto K (46’st Conte), Guadagnuolo (22’st Inserra). A disposizione: Riccio, Palomba, Gargiulo. Allenatore: Savio Sarnataro.

Rete: 27’st Carotenuto.

Note: Spettori 800 circa. Ammoniti: Gatta, Romano. Angoli: 1-1 . Recuperi: 3’pt, 6’st