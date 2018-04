POZZUOLI – Dopo due settimane di sosta, ritorna in campo il girone A d’eccellenza Campania. Siamo giunti nella fase conclusiva del campionato, 3 settimane che decideranno chi merita la promozione e chi dovrà ricominciare dalle serie minori. La Puteolana 1902 si trova attualmente stabile in zona play off, e domenica affronterà il Pimonte, ultimo e già retrocesso, dunque un’ opportunità ghiotta per ottenere i 3 punti, che in caso di pareggio o sconfitta dell’Afragolese, permetterebbero di far giocare i play off.

RUSH FINALE – Sono le ultime battute di un campionato entusiasmante. La Puteolana 1902 ha totalizzato 7 punti nelle ultime 4 gare, mantenendo per ben tre volte la rete inviolata, una dimostrazione di solidità nel reparto difensivo che non si vedeva da tempo e che fa ben sperare per questo finale di stagione. La nota dolente, se così possiamo definirla, in questo momento è rappresentata dall’attacco che fatica ad andare in rete: solo 3 gol segnati nelle ultime 4 gare. Ad un ritrovato Carotenuto, che ha siglato il gol vittoria nell’ultima partita contro la Mariglianese, si aspetta il ritorno al gol di Roberto Guadagnuolo, il bomber dei diavoli rossi non timbra il cartellino dalla gara con il San Giorgio di metà Febbraio, riuscirà a sbloccarsi e a regalare – insieme ai compagni – i 3 punti alla Puteolana 1902?