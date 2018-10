POZZUOLI– L’ASD Rione Terra Calcio ha esonerato l’allenatore della prima squadra Luca Parisio. Per il tecnico fatale è stata la sconfitta nell’ultimo turno sul campo del Maued Sport e un inizio di campionato che ha portato appena 2 punti in 5 gare a una squadra che vanta un ottimo organico e che mira a posizioni più alte in classifica. “Al signor Parisio vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la passione dimostrati in questo avvio di stagione da parte del presidente Sergio Di Bonito, del Direttore Generale Gennaro Esposito e da tutto lo staff societario e un sincero in bocca al lupo per le prossime esperienze. La società, infine, si riserva di rendere noto il nome del nuovo allenatore nelle prossime ore.” questo il testo diffuso dalla società che nella serata di domenica ha ufficializzato l’esonero.