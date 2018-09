POZZUOLI – Altro turno amaro di soddisfazioni per le due squadre flegree impegnate nel campionato di Eccellenza Campania. Nel girone A la Puteolana 1902 esce sconfitta per 2-0 dalla trasferta in casa dell’Afro Napoli. I padroni di casa si sono imposti solo nel secondo tempo grazie alle reti di Marigliano al 16′ e Velotti al 25′. I granata dopo 4 giornate hanno 7 punti in classifica, a meno 3 punti dalla capolista Afragolese. La prossima settimana la Puteolana è attesa dalla difficile partita casalinga con l’Albanova. Non va oltre il pareggio a reti inviolate la Flegrea, che porta a casa un punto dalla trasferta di Mondragone. La squadra montese muove di poco la classifica: 3 punti in 4 gare. Domenica prossima partita in casa con il Casoria.