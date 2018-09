POZZUOLI – Pareggi casalinghi per le due squadre flegree impegnate in Eccellenza. Nel terzo turno di campionato la Puteolana 1902 non è andata oltre il risultato di 1-1 contro il Barano, beffata nel finale da un gol di Cirelli (87′). I granata erano passati in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Rubino al 56′ della ripresa. Per gli uomini di Ulivi sette punti in classifica e secondo posto insieme a Giugliano e Afragolese, dietro all’Albanova che guida a punteggio pieno. Nel prossimo turno i granata sono chiamati a giocare in trasferta sul campo dell’Afro Napoli United.

FLEGREA – Pareggia in casa anche la Flegrea, zero a zero contro il San Giorgio. Entrambe le squadre restano appaiata al terzultimo posto in classifica con appena due punti. Nel prossimo turno la Flegrea giocherà in trasferta sul campo del Mondragone.