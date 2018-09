POZZUOLI – Vince in trasferta e vola in classifica la Puteolana 1902 che dopo due giornate è a punteggio pieno insieme ad Afragolese e Albanova. I granata di patron Franco hanno battuto in trasferta la Virtus Ottaviano per 2-1. Vittoria sofferta e al foto-finish per i ragazzi di Ulivi grazie a un gol di Terracciano al 44′ del secondo tempo, nonostante gli ospiti partissero con i favori dei pronostici contro una formazione giovane che punta alla salvezza. Al 31′ il vantaggio: lancio di Rinaldi per Guadagnuolo, che si libera di un avversario e mette nel sacco. Alla fine del primo tempo l’Ottaviano ha una fiammata proprio all’ultimo secondo, quando Tarallo con una rovesciata da antologia batte Marino. Nella ripresa, dopo un assedio dei granata, i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Garofalo e all’88’ capitolano: angolo di Roghi e Terracciano svetta siglando il 2-1. Nei minuti di recupero espulso l’allenatore granata Ulivi.

FLEGREA TRAVOLTA – Mentre Pozzuoli vola in classifica crolla in casa la Flegrea, l’altra squadra dei Campi Flegrei impegnata nel girone A del campionato di Eccellenza Campania. I gialloblu crollano in casa, battuti 5-0 dal Giugliano. I gol degli ospiti sono stati realizzati nel primo tempo da Fava Passaro al 13′ e Caso Naturale al 32′. Nella ripresa anzichè amministrare la gara i giuglianesi hanno continuato a macinare gioco e gol: dopo 7 minuti dal fischio di inizio della ripresa è arrivato il gol di De Rosa che ha messo definitivamente ko i padroni di casa. Al 14′ il gol di Tarascio e la manita di Bacio Terracino che al 21′ ha messo il sigillo alla gara. Per la Flegrea un solo punto in due partite.