QUARTO – Il Quartograd inizia alla grande il 2018 ed il girone di ritorno: allo Stadio “Gairrusso” i rossoblu’ calano il tris allo Stasia e volano in classifica. A segno Gonzales con una doppietta e Baiano. Ora il sogno play off per i flegrei diviene sempre più realtà. Doppietta di Gonzales e rete di Baiano, con un secco tre a zero gli uomini del calcio popolare.