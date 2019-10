ERCOLANO – Nel girone B del campionato di Promozione, terzo stop consecutivo per Rione Terra sconfitto 2-1 sul campo dell’Ercolano. Ai flegrei non basta l’ennesima buona prova ed il quarto gol in sei partite di Di Matteo.

LA CRONACA – Ottimo l’approccio alla gara da parte degli uomini di mister Montefusco che all’ undicesimo passano subito in vantaggio: Di Matteo induce all’errore Ianuale poi è bravo a rubare palla e di freddezza tramutare in gol: a sorpresa al Solaro è 0-1. Incassato il colpo, i vesuviani provano a reagire con Vitale è il Rione Terra la squadra che va vicino alla rete: al 20′ è infatti capitan Iervolino, su sviluppi d’angolo, a sfiorare di testa la rete che poteva regalare una domenica diversa ai suoi. Poco prima della ripresa cambiano gli scenari: al 38′ Marchese si esalta su Vitale ma poco dopo capitola: sul corner in mischia arriva il pareggio dell’Ercolano con Narciso, che sarà il migliore dei vesuviani.

IL FORCING FINALE – Ad inizio ripresa gira (male) il match. Passa un minuto ed è 2-1 Ercolano sempre con Narciso, gol convalidato dal direttore di gara nonostante le veementi proteste dei gialloblu per un fuorigioco non fischiato a Di Biase, autore dell’assist. Sotto nel punteggio, i puteolani d’orgoglio. Doppia occasione nel giro di pochi secondi con Del Giudice, dalla distanza, poi con Di Matteo che da pochi passi, si divora il gol del meritato pareggio. Nelle fasi finali del match continua il forcing del Rione Terra ma a spuntarla è l’Ercolano che al triplice fischio aggancia il classifica proprio i gialloblu a quota 9 punti.

Tabellino

Ercolano: Uliano, Bottiglieri, Testaguzza, Porcaro, Incarnato, Ianuale(10’st Scarfogliero), Narciso, Sacco, Vitale(25’st Vitagliano) , Perna(37’st Minauda) , Di Biase(30’st Borrelli). A disp. Cozzolino, La Vecchia, Imperato, D’ Emilio, Tamburro. All. Ulivi

Rione Terra: Marchese, Cacciapuoti(32’Sinagra), Del Giudice, Maisto, Silvestre, Iervolino, Lanuto, Sica(40’st Cuman), Corace(37’st De Simone), Di Matteo, Massa(16’st Liccardi). A disp. D’Aniello, Brescia, Patano, Lovriso, Cangiano. All. Montefusco

Arbitro Valcaccia

Assistenti Cioci e Fusco

Reti: 11’pt Di Matteo, 38’pt e 1’st Narciso

Ammoniti: Perna, Incarnato, Cuman, Bottiglieri

Espulso: 49’st Lovriso (RT) per proteste