POZZUOLI – È di poche ore la clamorosa notizia in casa Granata dell’esonero di Mister Ulivi. La società ha deciso di esonerare l’ormai ex allenatore dopo alcune dichiarazioni post partita di quest’ultimo, che pare non siano state gradite dai Presidenti Franco e Leone i quali però sono fiduciosi del futuro della squadra e della propria rosa. Ulivi avrebbe pagato per alcune dichiarazioni rese dopo la partita di domenica pareggiata in casa contro l’Albanova.

LA LETTERA – Mister Ulivi ha voluto salutare la tifoseria con una lettera: “Sono dispiaciuto per quello che è successo e per i fraintendimenti che ci sono stati nelle due interviste rilasciate nel dopo gara. Io non ho mai pensato di criticare o lungi l’idea di aver pensato di criticare l’operato di presidenti che mettono soldi e passione in questo sport. So bene i sacrifici che fanno per mantenere gli impegni e chiedo scusa se hanno pensato il contrario. La società a fronte delle pressioni dell’ambiente ha deciso di sollevarmi dall’incarico. Resta il piacere di aver condotto un gruppo fantastico che sin dal 29 luglio ha dato tutto con ottime prestazioni e di aver rappresentato una società importante come la Puteolana 1902 con dei tifosi fantastici sempre pronti a sostenere i suoi diavoli. Ad essi rivolgo il mio personale augurio di vivere una stagione esaltante e di fare quadrato con la società per rimanere compatti e coesi con questi ragazzi la cui età è relativamente giovane. Se fossi rimasto avevo chiesto al mio capitano un incontro con i rappresentanti del tifo per poter chiarire le mie dichiarazioni in maniera lucida e fredda, purtroppo questo non succederà ma rimane l’assoluta stima e rispetto per ragazzi che vengono allo stadio con passione ed amore per una maglia importante. Un sincero in bocca al lupo, scusatemi ancora e forza Puteolana 1902″. La squadra è stata affidata temporaneamente al mister Francesco Diana che già da oggi ha guidato l’allenamento della squadra.