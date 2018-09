POZZUOLI– Risultato roboante al “Domenico Conte” dove il Rione Terra, alla sua prima stagionale tra le mura amiche, batte 5-2 il Neapolis e si guadagna così l’accesso al turno successivo di Coppa Italia Promozione. Nonostante i tanti cambi rispetto al match d’andata, finito 1-1, mister Parisio ha avuto ottime risposte dai suoi in special modo dagli under e dal duo d’attacco formato da Nasti e Sica, autori entrambi di una doppietta. Di Riccio su rigore l’altra rete per i flegrei, dopo l’iniziale svantaggio che aveva dato brio alla gara e al contempo rimesso in discussione il discorso qualificazione. Una vittoria nel complesso che accresce l’entusiasmo di capitan D’Oriano e compagni in vista del match in campionato con il Quartograd, in programma sabato 15, stesso orario, sempre al Conte.

LA CRONACA– Pronti-via e Lanuto va subito vicino al vantaggio poi sensazione di dejavu in casa Rione Terra. Primo affondo avversario e su calcio piazzato arriva le rete del Neapolis che rimette tutto in discussione: Aveta defilato beffa Marchese è c’è lo 0-1. Il gol cambia gli scenari qualificazione, tuttavia, non intimorisce la squadra di mister Parisio che al 37′ trova il pareggio: Sica viene affondato in area, rigore netto, e dal dischetto Riccio, oggi capitano al posto dell’infortunato D’Oriano, batte Mollo per l’1-1. Poco prima del rientro negli spogliatoi (43′) il Rione Terra rimette le cose a posto: è Nasti, di testa, a segnare il 2-1. Nella ripresa si scatenano gli attacchi, o rallegrano le difese. Punti di vista. Al 10′ uno scatenato Sica fa 3-1. La partita sembra in controllo ma il Neapolis, nel frattempo in 10 uomini, fa 3-2 con Giorgio e riapre ancora il discorso qualificazione. Nell’ultima mezzora, però, i flegrei, con tanti under in campo, conservano la lucidità e approfittando dei maggiori spazi strapazzano la compagine napoletana. Nel finale ancora di Nasti e di Sica le marcature che fissano il punteggio sul 5-2. Ora per i ragazzi di mister Parisio ci sarà il Procida, uscito vincente nel doppio confronto con l’Ischia.

TABELLINO

RIONE TERRA: Marchese [2001], Passeri [2000], M. Del Giudice, De Luca, Aviani [1999], Sinagra [2000], Lanuto, Montagna, Sica, Riccio, Nasti. A disposizione: G. Del Giudice, Cacciapuoti [2000], Maresca [2001], Colantuono [2001], R. D’Oriano [2000], Di Grezia, Palumbo, De Girolamo [2000], Portanova [2000].

Allenatore: Parisio.

NEAPOLIS CS: Cozzolino [2000], Morelli [2000], De Simone [2001], Aveta, S. Zingone [2000], Cerqua, Scuotto, Monaco [1999], Giorgio, Sarnataro [2000], F. Zingone [2000].

A disposizione: Grillo, Penza [2000], Leone, Amirante [2000], Orteca [2000], Ferrante [2001], Polverino [2000], Di Napoli [2000], Catena [1999].

Allenatore: Peluso.

RETI: 15’pt Aveta, 37’pt Riccio rig., 43’pt Nasti, 10’st Sica, 23’st Giorgio, 28’st Nasti, 42’st Sica

ARBITRO: Esposito di Napoli

ASSISTENTI: Fusco e D’Afiero

ESPULSI: al 20’st Leone (N) per doppia ammonizione