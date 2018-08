POZZUOLI – Altro colpo dell’ASD Rione Terra Calcio: ingaggiato per la stagione 2018/19 l’attaccante Luciano Nasti. Dopo un anno di assenza, l’attaccante torna a giocare tra le fila della squadra del patron Sergio Di Bonito. Una grande notizia per il club e per l’allenatore Luca Parisio che così si ritrova a disposizione uno degli attaccanti più forti della categoria per caratteristiche tecniche e fiuto del gol, oltre 30 reti per lui nel biennio stagioni 2015/16 e 2016/17. Trattativa lampo e accordo subito trovato, a dimostrazione del forte legame tra Luciano e la compagine flegrea. Tutto questo grazie all’opera del dirigente Massimo Trincone e del nuovo Direttore Generale Gennaro Esposito, i due in posa con il calciatore.