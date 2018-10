POZZUOLI – L’ASD Rione Terra Calcio ha ingaggiato per la stagione 2018-19 il calciatore Gianluca Gracco. Aggregato al gruppo già da diverse settimane, la società flegrea ha perfezionato il suo tesseramento nelle ultime ore, pertanto il calciatore è da ritenersi a disposizione per la prossima trasferta con la Maued Sport, gara in programma domani (sabato 6 ottobre) alle ore 15:30.

IL COLPO – Attaccante, classe ’90, Gianluca Gracco per le sue doti tecniche e per i suoi trascorsi, tanta Eccellenza per lui con le maglie di Sessana, Maddalonese e Virtus Volla tra le altre, ma anche un’importante esperienza in Inghilterra tra le fila del Dag & Red, può considerarsi un assoluto colpo di mercato per la società del presidente Sergio Di Bonito che va così a rinforzare il reparto offensivo. Queste le parole del Direttore Generale del club, Gennaro Esposito, dopo la firma con il calciatore: «L’arrivo di un calciatore del suo calibro dimostra quanto il Rione Terra voglia fare bene in questo campionato. Abbiamo deciso di tesserare Gracco per aumentare il potenziale offensivo della squadra che già comunque nel ruolo dispone di calciatori dall’elevato spessore tecnico ma anche umano, aspetto per noi primario. In pochi possono vantare un attacco formato da calciatori della qualità di Sica, Nasti e Gracco senza dimenticare i tanti under che tanto bene stanno facendo». Chiusura infine sul momento del collettivo gialloblu «Siamo partiti un po’ a rilento, il calendario di certo non ci ha agevolato, in campionato ma in coppa Italia abbiamo raggiunto il nostro obiettivo qualificandoci per il secondo turno e abbiamo ancora chance per andare avanti. Il gruppo è sereno e compatto, il mister e la squadra remano nella stessa direzione, sono e siamo convinti di poter esprimere tutto il nostro valore a partire già dalle prossime uscite».