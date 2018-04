POZZUOLI. Termina il campionato di Eccellenza girone A: la Puteolana 1902, chiude con 59 punti in terza posizione ed accede ai play off, con la prima gara che si disputerà il 29 aprile contro il Casoria, tra le mura amiche dello stadio “Conte”.

Il Monte di Procida chiude una stagione strepitosa al 7° posto, passando dalla zona play out di dicembre, alle parti alte della classifica ad aprile.