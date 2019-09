POZZUOLI– Su il sipario per la Campania Puteolana Academy. La scuola calcio, diretta da Gennaro Esposito, ex portiere dei diavoli rossi, inizia la sua attività con degli open day, gratuiti, in programma il 4-6-9-11 e 13 settembre. Inoltre, componenti dello staff della Campania Puteolana Academy saranno: il direttore tecnico Gerardo Guarino (patentato UEFA B con laurea e specialista in Scienze motorie), il mister Cianciulli Fabio (allenatore UEFA B), mister Rosa Francesco (Laurea in scienze motorie) ed il mister Giuseppe Vingelli (laurea in scienze Motorie). Preparatori dei portieri Strato D’Alterio oltre lo stesso Gennaro Esposito. Insomma, uno staff qualificato per una Academy che punta tantissimo sulla professionalità e competenza!

SCHIANA ARENA – Porte aperte per due distinti gruppi di categorie: i nati dal 2008 al 2014 (orario 16:00-17:30) e quelli più grandi dal 2003 al 2009 (orario 17:30-19:00). Le giornate di open day si svolgeranno nella nuovissima ed accogliente Schiana Arena (ex campo pescatore), sita precisamente in via Omero 12 Bacoli, dotata oltre di un campo da calcio regolamentare in erba sintetica di ultima generazione, anche di spogliatoi, sala conferenze ed ampio parcheggio.

(ARTICOLO SPONSORIZZATO)