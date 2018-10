POZZUOLI– Sliding doors in casa Rione Terra Calcio. La società dell’antica rocca puteolana, dopo aver annunciato l’esonero dell’ormai ex tecnico Luca Parisio, ha già reso noto il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra impegnata nel girone B del campionato di Promozione. Un nome che per la piazza di Pozzuoli evoca bei ricordi. Si tratta di Francesco Chietti, l’indimenticato ex bomber degli anni d’oro della Puteolana 1902, tra i protagonisti prima della vittoria del campionato di serie D all’alba del nuovo millennio e delle successive due esaltanti stagioni in C2.

DEBUTTO MERCOLEDÌ IN COPPA– La repentinità delle scelte dello staff societario è dovuta al prossimo imminente impegno in coppa Italia Promozione che vede i gialloblu sfidare mercoledì al “Domenico Conte” (ore 15.00) il Procida, match decisivo per il passaggio al turno successivo. Queste le parole di Chietti: “Torno a Pozzuoli una piazza speciale che da giocatore mi ha riservato grandissime soddisfazioni ed indimenticabili emozioni – esordisce così il neo tecnico del Rione Terra – Spero di fare bene anche come allenatore, ringrazio il presidente Sergio Di Bonito, il DG Gennaro Esposito e tutta la società per la fiducia riposta nei miei riguardi. Ho accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida dopo le esperienze alla guida della Cavese e della Virtus Volla”.